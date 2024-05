Otroci cvetja so spet med nami

V nadaljevanju preberite:

Zasedba Masharik bo danes ob 20. uri v ljubljanskem Kinu Šiška predstavila prvenec Otroci­ cvetja.­ Maša Bogataj (kitara, vokal), Bojan Marinko (bobni) in Luka Zemljič (klaviature, sprem­ljevalni vokal) so album dve leti skrbno pripravljali s producentom Žaretom Pakom. Na albumu je deset skladb, napovedali so ga s singli Stran od oči, Brat moj, Otroci cvetja in Skupaj.