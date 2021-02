Panonsko morje in elegijo si je delil s slovenskimi glasbeniki

Vlado Kreslin: Delila sva si panonsko elegijo, to našo ravnico

Zoran Predin: Povedal je, da sva sorodni duši

Đordje Balašević v Stožicah leta 2018. FOTO: Roman Šipić/Delo

Drago Mislej Mef: Življenju je dodal, kar ga naredi vrednega življenja

Smrtodmeva. Odmeva v medijih, radijskih programih, na družbenih omrežjih. Za Delo se ga spominjata Vlado Kreslin in Zoran Predin.»Za Đorđa Balaševića sem prvič slišal leta 1976, ko smo bili s skupino Horizont na glasbenem festivalu v Subotici. Mi smo nastopili na rockovskem večeru, bil je pa tudi kantavtorski večer. Potem smo se družili v zaodrju s člani skupin Galija in Atomsko sklonište.Nekdo je vprašal, kako je pa bilo na kantavtorskem večeru? Pa je nekdo dejal, da je bil tam neki mali, ki je prepeval – računajte na nas, računajte na nas, pa nismo vedeli, ali misli resno, ali se zafrkava.Sicer pa sva si z Balaševićem delila to neko panonsko elegijo, to našo ravnico.«»Đoje je bil eden najbolj originalnih svetovnih kantavtorjev. Istočasno lokalen in univerzalen. Mojster stiha in mojster najavljanja svojih pesmi.Nazadnje sva se srečala kakšno leto nazaj v Novem Sadu, ko je dal izjavo za film, ki gasnema o moji karieri.Povedal je, da sva sorodni duši, kar razen mojih besedil, dokazuje tudi moj počasni govor, ki potrjuje moje vojvodinsko poreklo.Rekel je, da je Maribor pristanišče Panonskega morja, da sva zato mornarja istega, panonskega morja. Oba sva imela rada košarko in dober humor.«»Vest me je doletela dve uri pred posebno oddajo spletnega studia izolskega Centra za kulturo, posvečeno kantavtorjem. Iz gostovanj Zorana Predina, Vlada Kreslina in Janija Kovačiča so namreč, ob mojem skromnem dodatku sestavili dobro uro kantavtorskega srečanja starih prijateljev. In, če bi si še koga želeli v tej družbi bi zagotovo vsi najprej izbrali Balaševiča.Somišljenika iz naše generacije, ki nam je pokazal, da je tudi s preprostimi besedami mogoče na prefinjen, umetniški način povedati vse zgodbe, kar si jih lahko izmisli življenje.Mislim, da sva se samo enkrat bežno srečala, ko mi ga je predstavil Zoran, ki je med vojno na Balkanu z njim stkal zelo prijateljske vezi, sem pa verjetno eden redkih, ki si je drznil prevesti oziroma prepesniti katero od njegovih pesmi. D mol je dobil slovensko verzijo v izvedbi Alena Končarja na kaseti, kjer so prepevali radijski in televizijski voditelji. Đorđe je bil menda zadovoljen, jaz pa sem si oddahnil.Đorđe je napolnil kar nekaj naših televizijskih večerov s svojimi več kot triurnimi koncerti, knjižnim policam dodal dva svoja romana, zbirki vinilk tri albume in kup zgoščenk. Našemu življenju pa je dodal tisto, kar ga naredi vrednega življenja.«