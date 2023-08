Pesmi spomina in opomina

V nadaljevanju preberite:

Sredin koncert nemške pevke, igralke in skladateljice Ute Lemper, ki živi v New Yorku, v Poletnem gledališču Križank, ob spremljavi Slovenskega mladinskega orkestra in pod taktirko Žive Ploj Peršuh, je bil eden od vrhuncev Ljubljana Festivala. Nastop z mladimi glasbeniki jo je očaral. S pevko smo se pogovarjali po koncertu, na katerega je iz New Yorka potovala več kot 24 ur in se naslednje jutro takoj odpravila nazaj.