Pogled v slavno preteklost Glasbene matice

Letošnji praznik slovenske glasbe v organizaciji Festivala Ljubljana bo potekal med 19. in 24. aprilom v Slovenski filharmoniji, Viteški dvorani Križank in Cankarjevem domu. V programu so poleg koncertov spremljevalne prireditve in tradicionalni mednarodni muzikološki simpozij Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo.