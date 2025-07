V nadaljevanu preberite:

Poletno dogajanje ni zelo pestro le v prestolnici, temveč tudi zunaj nje. Le lučaj stran, na Gorenjskem, se v teh mesecih vrsti več poletnih festivalov, ki bodo zadovoljili prav vsako uho. Skupna značilnost teh dogodkov na Bledu, v Radovljici, Kranju in na Jesenicah je zvočna raznolikost, po naravi pa so tako specializirani kot množični; mnogi so tudi brezplačni.