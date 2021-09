Popotovanje po pokrajinah žalosti

V nadaljevanju preberite:

Ko se nad Lizbono spusti mrak, se iz tasc in hiš fada v Alfami in drugih predelih mesta, kamor se je preselil iz pristanišča, zaslišijo melodije, ki so od leta 2011 uvrščene na seznam Unescove nesnovne dediščine. Fado, prežet z otožnostjo, ki izvira iz hrepenenja, trpljenja, žalovanja nad usodo, navadno spremlja portugalska kitara, instrument hruškaste oblike z dvanajstimi kovinskimi strunami, kar otožnost vsaj malo razrahlja, vanjo vnese nekaj ritma in lahkotnosti.



Multidisciplinarna umetnica Lina in »glasbeni čarovnik iz Barcelone« Raül Refree sta na prvencu, ki je v začetku leta 2020 izšel pri založbi Glitterbeat in bil deležen pohval in presežnikov, to glasbo – natančeje izbor skladb iz repertoarja »kraljice fada« Amálie Rodrigues – ponesla v nove dimenzije, ne da bi pri tem okrnila njeno bistvo.



»O skladbah sem poskušal vedeti čim manj. Lino fado spremlja vse življenje in o njem ve vse, zato mi je bilo tako lažje in sem ga lahko neobremenjeno popeljal v drugačne glasbene krajine. Ustvarjanje je potekalo tako, da je ona pela, jaz pa sem po občutku dodajal glasbeno spremljavo,« je ustvarjalni proces za Delo opisal Raül.