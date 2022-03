Poziv za pomoč za mladinski simfonični orkester Ukrajine

Zaradi spopadov v Ukrajini mora več sto tisoč ljudi zapustiti svoje domove. Ljudje se soočajo s humanitarno katastrofo sredi Evrope. Do zdaj je čez mednarodne meje zbežalo že več kot milijon ljudi. Mnogi med njimi so lahko vzeli le tisto, kar so lahko nosili s seboj.

Slovenski mladinski orkester (SMO) z dirigentko SNG Opera in balet Ljubljana in umetniško vodjo SMO Živo Ploj Peršuh se je odzval na prošnjo za pomoč v stiski Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine (YsOU), ki ga vodi mednarodno priznana dirigentka Oksana Lyniv, tudi umetniška vodja Teatra Bologna, in organiziral njihovo evakuacijo.

Avtobusi s 95 mladimi ukrajinskimi glasbeniki do 18. leta in njihovimi spremljevalci bodo danes krenili proti Sloveniji iz mesta Chop na zahodu Ukrajine. Ob prihodu jih bodo namestili v hostle, pozneje pa k družinam in prostovoljcem. SMO bo zanje po namestitvi skupaj z organizacijo YsOU organiziral čim več glasbenih aktivnosti in orkestrski kamp, na katerem bodo lahko vadili in igrali s slovenskimi vrstniki.

Pri organizaciji sodelujejo z Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za zunanje zadeve ter organizacijo YsOU iz Ukrajine. Glasbenikom so pripravljeni pomagati in zagotoviti evakuacijo, prvo humanitarno pomoč ter nastanitev in nadaljnjo pomoč v primeru daljšega bivanja. Za financiranje te oskrbe so odvisni od donacij, zato nujno potrebujejo pomoč.

Kdor lahko ponudi možnost nastanitve glasbenikov, lahko to stori tako, da izpolni prijavnico.

Na spletni strani bodo zbirali donacije podjetij in posameznikov za financiranje oskrbe ter tako poskrbeli za nastanitve, hrano, pomoč in asistenco mladoletnim glasbenikom, medicinske pripomočke, pomoč pri prevajanju in organizirane glasbene dejavnosti za glasbenike iz YSOU in njihove spremljevalce.