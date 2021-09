Prisluhnimo glasbeni prihodnosti

Danes se v organizaciji ­Radia Študent začenja 12. festival Tresk , ki bo na različnih lokacijah po Ljubljani trajal do sobote. ­Festival, ki ga je organizator poimenoval tradicionalni obračun neodvisne glasbe in založništva, bo potekal v hibridni različici.Letos je organizator izpostavil vzhajajoča imena domače urbane glasbene ustvarjalnosti, kot soin. Poudarek je tudi na spletnih glasbenih založbah, ki se bodo prvič predstavile na interaktivnem virtualnem sejmišču. Del programa so tudi dvotedenska razstava vizualnih natečajev v vitrinah Računalniškega muzeja, prvo virtualno sejmišče slovenskih glasbenih založnikov na spletni platformi Gather, tradicionalno sejmišče na Stritarjevi ulici, koncertni večer z najobetavnejšim podmladkom slovenske glasbene scene v Kinu Šiška, spremljevalni program, delavnice in radijski ­miksi didžejev.