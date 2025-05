Nosilci uporniške, punkerske iskre

V nadaljevanju preberite:

Ko je Borut Marolt, sedanji frontman Nietov, konec februarja na svojem profilu na facebooku objavil fotografijo petih mladcev s pripisom Tole bom pustil tukaj, je v komentarjih nekdo vprašal, za katero skupino gre. Drugi mu je razložil: »Mi na vasi smo jim ljubkovalno rekli Blagor gluhim, imenovali pa so se Prisluhnimo tišini.« Zvrstili so se radovedni, nostalgični, navdušeni komentarji, med njimi »imela sem vašo kaseto«, »polepšali ste nam mladost« in »zakon ste bili ... rovtarski Niet«.

Zasedba, ki je aktivno delovala v obdobju 1993–2003, dokončno pa razpadla leta 2005, za 7. junij v Rovtah obljublja nostalgičen žur – za stare in nove fene.