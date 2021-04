Raje pozorneje prisluhniti kot loviti sekunde

V krstni oddaji sta gostila Jureta Longyko, že jutri se jima bo pridružil Valentino Kanzyani.FOTO: Domen Hrovatin

Zanimivi gostje, zanimive vsebine

Vsak mesec bo nova oddaja. FOTO: Domen Hrovatin

Novi pristopi za nove čase

Slovenska glasbena scena je vajena udarcev in slabih novic. V zadnjih letih in desetletjih smo priča vztrajnim pritiskom na domačo glasbo, od polarizacije zaradi parcialnih finančnopolitičnih interesov, agresivnih kulturno-gospodarskih pritiskov iz tujine, kaotičnosti digitalizacije, odsotnosti domače strategije do izginjanja glasbe iz terminov osrednjih medijev. Povrhu je glasbena industrija med sektorji, ki jih je pandemija najbolj prizadela.Prav zaradi tega smo na tem področju žejni dobrih vesti in dogodkov, zato smo z velikim navdušenjem sprejeli novo oddajo Glasbeno zaslišanje , ki sta jo ustvarilain. Gre za poglobljen avdio/video podkast; v vsaki oddaji bosta gostila nekoga iz sveta glasbe, ki ponuja drugačen pogled na glasbo, nam pomaga uvideti njen ustroj ter ponudi skok v živahno zakulisje. V prvi oddaji sta gostila, radijskega voditelja in poznavalca glasbe, že jutri pa se bosta družila z enim od mednarodno najbolj uspešnih slovenskih didžejev in producentom. Realizacija je zahtevala veliko časa, energije in dobre volje, sta poudarila, k projektu je celotna ekipa, ki jo sestavljajo šein, pristopila predvsem zaradi naklonjenosti do svojega dela.Po pogovoru z ustvarjalcema in voditeljema Glasbenega zaslišanja se je pokazalo, da je oba do snovanja oddaje pripeljala trenutna kriza. Kakovostnih glasbenih oddaj, ki bi pritegnile njuno pozornost, ni bilo dovolj, hkrati je pandemija na spletu zanetila nakopičeno ustvarjalnost, zgodila se je eksplozija dobrih podkastov in drugih dogodkov. Njuna oddaja je v tem pogledu del velikega poka, ne njegov odmev. »Čas epidemije nas je motiviral, da smo se širše in še bolj poglobljeno zagnali v raziskovanje svojih ustvarjalnih možnosti,« je za Delo pojasnila Ula Furlan. »Format avdio/video podkasta nam je dal priložnost, da se družimo in pogovarjamo s slovenskimi glasbenimi ustvarjalci, kulturniki, poslušamo glasbo po njihovem izboru, odstremo kakšno zaprašeno zgodbo, glasbeni arhiv, včasih filozofiramo, drugič povemo kakšno neumnost. Posebno vesela sem za novinarsko širino, ki mi jo dopušča zasnova podkasta.«Jure Miklošič, ki ga poznamo tudi kot vodjo portala Reggae.SI in glasbenega zavoda Massive!, se je pri ustvarjanju oddaje držal vodila, da bosta naredila nekaj drugače in več. »Ideja se mi je utrnila lani, ko smo prvič zaradi razmer pripravili in izpeljali tridnevni spletni glasbeni festival – Ukrepstival. V slovenskem glasbenem svetu imamo fanatične strokovnjake, ki se ponavadi gibljejo v ozadju in ne dobijo dovolj prepoznavnosti, to so zvočni inženirji, tonski tehniki, organizatorji, promotorji … Tista množica ljudi, ki glasbenikom sploh omogoči nastope. Tudi njih si sčasoma želiva nagovoriti in kot goste orisati v podkastu.«Pri izbiri gostov se osredotočata na posameznike, ki pomagajo ustvarjati slovensko glasbeno kulturo. »Še preden sva postavila vse pike za koncept Glasbenega zaslišanja, sva napisala obširen seznam potencialnih gostov in sogovornikov, ki bi nama bili ljubi,« sta pojasnila. »Okrog tega sva potem začrtala strukturo. Želiva si zgodb iz ust glasbenih urednikov, organizatorjev dogodkov, glasbenikov, tonskih tehnikov, kritikov, vseh tistih, ki definirajo naš glasbeni prostor in glasbeno okolje. Želiva se posvetiti tudi garderoberki iz Gala Hale, čistilki iz K4 in legendarnemu varnostniku iz Maribora, na primer. Poleg tega, da je pomembno, s kom se pogovarjava, je še pomembneje, kako in o čem.«​Jure Longyka je bil odlična izbira za prvega gosta, na sceni je že vrsto let, je umirjen in prodoren, ne govori v prazno, predvsem pa je izvirnih in samosvojih misli. »Jure je fenomenalen gost. Sredi epizode je izumil matematično enačbo za izračun glasbenega uspeha, bil je prodoren, sproščen, oseben, političnokritičen, angažiran, in prinesel nama je umestitev med citate tedna v Mladini, ko je rekel, da nam glasba samo s tem, ko nam pripoveduje o tem, kakšno sranje je na svetu, ne daje kaj dosti,« je povedala Ula Furlan, njen sovoditelj pa dodal: »Boljšega gosta za začetek si ne bi mogla izbrati. Njegovo razumevanje glasbe in modrosti okoli nje je res osupljivo. Z njim bi se lahko pogovarjala ure in ure.« Zavedata se, da bo na oddaji z Valentinom Kanzyanijem drugačno vzdušje in utrip, zato bosta vsebino in atmosfero prilagodila, koncept oddaje pa bo ostal enak. Glede dolžine pogovorov se nočeta omejevati: »Velikokrat se tudi v življenju splača pozorneje prisluhniti kot loviti sekunde.«Oddaji Glasbeno zaslišanje lahko trenutno v formatu podkasta prisluhnemo na vseh večjih pretočnih aplikacijah, kot so spotify, google podkasti, apple podkasti, video pa je dostopen na youtubu in spletni strani oddaje glasbenozaslisanje.si Forma avdio/video podkasta ni nova, je pa format, ki omogoča veliko kreativne svobode in je hkrati naklonjen uporabnikom. »Mislim, da v Sloveniji to ni nič novega. Če ne drugega, vem, da sta pri nas online fejmiča Gašper Bergant in Žan Papič v besedi in sliki. Pa zagotovo še kdo. Midva sva z izbiro takšnega formata hotela izkoristiti možnost, da se na oba načina pokloniva zvočnemu sistemu, ki je že vizualno precejšna pojava in zato celotna najina scenografija. In gledalcem, poslušalcem nameniva obe opciji za druženje z nama,« je pojasnila Ula Furlan. »Je pa video vsaj zame bolj zapeljiva oblika. Slika pove in razkrije poglede, gib, smeh, nameni morda nekoliko več.«Polno ime oddaje je B.Oris: Glasbeno zaslišanje, Boris Sound System je namreč kolektiv, ki deluje v okviru glasbenega zavoda Massive, ki organizira različne glasbene projekte. Boris Petovar je seveda znani izdelovalec zvočnikov, ki služijo kot kulisa oddaje, vendar velja omeniti, da podkast nima finančne ali partnerske podpore velikega zvočnega sistema, kar bi bilo ob mimobežnem gledanju morda mogoče razumeti. V takšno razmišljanje bi nas zapeljalo predvsem dejstvo, da je oddaja posneta, zmontirana in predvajana na najvišji ravni. Voditelja sta pripravljena in odličen novinarski tandem, zvok in slika pa brezhibna, kot bi spremljali visokoproračunsko ­produkcijo.