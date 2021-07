Različne zvočnosti na Cerkljanskem

Šestindvajseti festival Jazz Cerkno bo zaradi razmer potekal v drugačnem terminu od tradicionalnega majskega, toda organizator je obljubil, da ne bo odstopal od prejšnjih festivalov, ne po številu nastopajočih ne po njihovi kakovosti in raznovrstnosti. Začenja se danes, trajal pa bo do sobote, na osrednjem prizorišču, parkirišču pri »stari Eti«.Na festivalu bomo lahko prisluhnili nastopom desetih mednarodnih in slovenskih zasedb, ki bodo postregle z raznolikim naborom jazzovskih glasb. Od takih, ki se spogledujejo s tradicionalnimi godbami in klasično glasbo, prek eksperimentalnih pristopov, ki obsegajo tako elektroniko kot minimalizem, do svobodnjaške improvizacije in domiselnega naslanjanja na jazzovsko preteklost.