S Krekove v Mariboru do U2 obstaja neposredna pot

Ideja o kulturni periferiji se spreminja

Rok Predin. FOTO: osebni arhiv

Režiser animacij in glasbenik, po izobrazbi akademski slikar, je seznam imenitnih imen iz glasbenega sveta, za katere je že delal – na njem so tudi, Rolling Stones, Madness,ali Take That​–, podaljšal še z U2.Zanje je ustvaril video z besedilom za pesem Levitate, v katerem si črke in besede, ki ga sestavljajo, sledijo na virtualni pristajalni stezi, ki jo preletava podobno virtualen »dron«. Prepletajo se še z liki in vizualnimi simboli, ta redosled pa preseka kader s pogledom v zvezdnato nebo in prelet letala.Predin je avtorsko podpisal tako vse vizualne elemente v videu kot režijo. Gre za njegovo prvo sodelovanje z eminentno dublinsko zasedbo, znova preko londonske Trunk Animation, s katero že dolgo sodeluje.Ko se je angažiral v Londonu, je deloval za znana imena in založbe, zatem se je raje vrnil v Maribor. A renomeja ni pustil onstran Rokavskega preliva, še naprej je delal za eminence. Prepričan je, da je tudi aktualna epidemija pokazala, da lahko v prvo vrsto prodreš od koder koli. Daljava ni ovira.»Tudi s Krekove ulice v Mariboru obstaja neposredna pot do U2 v Dublinu. Ideja o kulturni periferiji se spreminja. Možnosti obstajajo, mladi ustvarjalci se tega, mislim, že zavedajo,« nam je povedal.»V veliko čast mi je bilo delati za U2. Da imaš zaupanje takšnih znamk.« Trenutno dela na projektih iz kategorije »o katerih še ne smem govoriti«.Do tovrstnih naročil prideš preko dobrega glasu, ki se razširi po sodelovanjih z drugimi eminentnimi glasbeniki, je prepričan. Tokrat je za dublinsko skupino delal prvič, v dogovoru z njenimi predstavniki je ustvaril vse, kar je v videu Levitate vizualnega. Izzivi pri kreiranju tovrstnih videov z besedili so, denimo, izbor tipografije in njene povezave z glasbo.Pomembna je sinergija, celoto preveva vizualen vtis, ki je tudi sicer značilen za U2. Kot je dodal, so si v tem primeru zaželeli zadržan pristop, ki bi ohranil dominacijo glasbe nad besedilnimi elementi.