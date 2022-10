S Schubertom na duhovno potovanje

V nadaljevanju preberite:

V Slovenski filharmoniji gostuje dirigent Heinz Holliger, ki bo z dvema koncertnima večeroma s člani Orkestra Slovenske filharmonije predstavil zanimiv in nenavaden program. Danes in jutri bodo ob 19.30 nastopili v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Švicarski oboist, skladatelj in dirigent Heinz Holliger je zaradi vsestranskosti, virtuoznosti in inovativnosti zanimiva glasbena osebnost. Izobraževal se je v Bernu, Parizu in Baslu, Pri Émilu Cassagnaudu in Pierru Pierlotu je študiral oboo, pri Savi Savovu in Yvonne Lefébure klavir, pri Sándorju Veressu in Pierru Boulezu pa komponiranje. Oboistična kariera ga je popeljala na koncertne odre največjih glasbenih ustanov. Z veliko vnemo se posveča sodobni glasbi, zato je veliko slavnih sodobnikov (Berio, Carter, Henze, Penderecki, Stockhausen ...) svoja dela posvetilo prav njemu.