Sedem desetletij za slovensko pesem

Po sedmih desetletjih glasbenega poustvarjanja se bo Slovenski oktet poklonil preteklim generacijam z abonmajem Jubilejnih 70 let Slovenskega okteta in Festivala Ljubljana. Pripravili so sedem koncertov, ki jih bodo izvedli do decembra, prvi, ki so ga naslovili Po aleji skladateljev, bo jutri zvečer v Križevniški cerkvi.