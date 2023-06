Sem za novo, verjamem pa v preverjene stvari, ki imajo globino

V nadaljevanju preberite:

Glasbenik in skladatelj iz Idrije, zadnje čase tudi vse bolj pevec, Marko Hatlak, je že od šestega leta zapisan harmoniki ter raziskovanju njenega zvoka. Z leti je postal eden najbolj divergentnih harmonikarjev pri nas, ki ima dve veliki glasbeni ljubezni – Johanna Sebastiana Bacha in Astorja Piazzollo. Vendar pa sta klasika in tango le izhodišče za njegovo glasbeno potovanje.