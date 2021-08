Širjenje jazzovskega vesolja in veselja

V nadaljevanju preberite:



»Tako veseli smo, da lahko nastopamo nocoj pred vami,« je bil morda največkrat slišani stavek na preteklem 62. Jazz festivalu Ljubljana, ki se je zaključil v soboto. Zaradi koronskih ukrepov festival še vedno ni bil pri svojih polnih močeh, kljub temu je v štirih dneh ponudil 25 koncertov, ki so se v veliki večini za občinstvo brezplačno dogajali v Parku Sveta Evrope za Cankarjevim domom.



Po lanski ediciji, ko so koncerte iz dnevnih sob in glasbenih studijev prenašali kar na platnu, je možnost nastopanja v živo tako obiskovalce kot glasbenike preplavila s srečo. Že nekaj let je osrednje prizorišče domačega jazzovskega festivala Park Sveta Evrope, ki je z ravno pravšnjo velikostjo, travnato površino v senci in betonskim parterjem videti kot nekakšna mestna dnevna soba. Vanjo so sicer lahko vstopili le tisti, z ustreznimi PCT-pogoji, ostali so postavali za zaščitnim trakom, ki je obkrožal prizorišče.