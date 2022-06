Štiri desetletja zvočne teme

Mizar je kultna makedonska rock skupina, ki je nastala leta 1981 v Skopju. So pionirji temačnega rocka na območju naše nekdanje skupne države. Ime je zasedba dobila po zvezdi Mizar iz ozvezdja Velikega medveda, zvezdi vodnici, ki je že pokazala pot številnim popotnikom. Večer temačnega rocka se bo v Orto Baru začel jutri, v četrtek, 2. junija, ob 20. uri, saj bosta pred skupino Mizar nastopili še zagrebška dark rock skupina Phantasmagoria ter ljubljanska zasedba Bogunov. O tej znameniti makedonski skupini pa smo se pogovarjali z edinim stalnim članom zasedbe Gorazdom Čapovskim.

Koliko ima skupina Mizar iz leta 2022 s skupino Mizar iz leta 1981?

Prav malo se je spremenilo, odkar sem kot 16-letnik zaigral prve akorde Mizarja v dvorani socialistične gimnazije, ki sem jo takrat obiskoval. Čeprav je od takrat minilo toliko let, še vedno čutim enako fantovsko energijo, strast in navdušenje nad glasbo, ki je pravo gibalo in eliksir mojega življenja. Ko eksplodira adrenalin, je popolnoma nepomembno ali je leto 1981 ali 2022.

Skupina je imela več inkarnacij. Koliko je to vplivalo na zvok skupine?

V dolgi zgodovini skupine Mizar je skozi šlo na desetine odličnih glasbenikov in kreativcev. Vsak od njih je zapustil del sebe tako v ustvarjalnem kot čustvenem vidiku zgodbe, ki traja več kot štiri desetletja. Ne glede na to, koliko inkarnacij smo imeli, mi mizarovci ostajamo povezani s sijajem naše trepetajoče zvezde, ki bo za vedno bistveni del naših življenj.

Ima Gorazd Čapovski v sebi zvočni genom skupine Mizar?

Dejstvo je, da sem podpisan pod veliko večino glasbe skupine Mizar in da sem zaradi okoliščin ostal edina stalnica v zasedbi. Vendar želim poudariti, da skupina ni samostojni projekt, ampak kolektivno, timsko delo, ki zahteva globoko sinergijo vseh sodelujočih. Dobra združitev značajev, čustev in zanimanj je ključna za kakovost glasbenega izražanja.

Bili ste pionirji tega, kar se danes imenuje dark rock, gothic rock in podobno. Na začetku so vas največkrat primerjali z Joy Division, zanje pa takrat še niste slišali.

Težki, globoki zvoki, ki jih spremlja temačno vzdušje, so pravzaprav značilnosti našega glasbenega izraza, ki smo mu ostali zvesti vsa ta leta. Kakor je glasba zvočni izraz, ki prihaja iz globine umetnikove duše, je bila tudi naša pesem mračen odgovor svetu, v katerem živimo. Kar zadeva Joy Division, pa ne vem, verjetno smo imeli podobno glasbeno senzibilnost.

Mizar so prvenec posneli v ljubljanskem studiu Tivoli. Foto Stefan Samandov

Ste ena tistih zasedb, ki so s prvim albumom takoj požele simpatije glasbenih novinarjev in občinstva. Bili ste nekaj novega, nekaj, kar še ni bilo slišano. Rock ste združili s pravoslavno liturgijo.

Vedno smo se trudili biti svoji in negovati svoj izvirni, avtohtoni glasbeni izraz. Bizantinska dediščina in pravoslavna liturgija sta zelo pomembna segmenta makedonske kulturne identitete in zato naravna sestavina glasbe skupine Mizar. V tem kontekstu moram poudariti, da je makedonski jezik ultimativni imperativ, brez katerega ni naše glasbe.

V Ljubljani vas ni bilo že več kot 16 let. Mogoče veste, zakaj?

Res nimam ustreznega odgovora na vaše vprašanje, a tukaj je moja priložnost, da se jutri znova srečam z drago mi slovensko publiko, ki jo zelo cenim in imam rad.

Vas je moral Goran Lisica Fox, producent vašega prvega albuma, močno nagovarjati, da pridete mimo?

Posebnega prepričevanja sploh ni bilo treba. Zelo rad imam Slovenijo, na katero imam veliko čudovitih spominov. Naš prvenec je bil posnet v odličnem Studiu Tivoli v Ljubljani in je luč sveta ugledal pri slovenskem Helidonu.

Novi, šesti album nastaja drugače. Začeli ste sodelovati z makedonskim pesnikom in pisateljem Tihomirjem Jancovskim.

Glede na to, da je to postalo že običajna praksa, je nova inkarnacija Mizarja prinesla veliko novih glasbenikov in sodelavcev, s katerimi je pravi užitek in zadovoljstvo delati. Tihomirja, ki je napisal večino besedil na našem novem, šestem albumu, poznam že skoraj vse življenje. Bili smo ekipa, ki je odraščala po istih kulturnih in vrednostnih merilih, tako da je naše sodelovanje nastalo povsem naravno in spontano.