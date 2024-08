Svetovni glasbeni zvezdi se vračata na slovenski oder

Na jubilejni, 70. izvedbi Ljubljana Festivala je izstopal nastop ustvarjalnega tandema Oksana­ Liniv in Juan Diego Flórez ob spremljavi dobro razpoloženega Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Tokrat vabita na večer znamenitih arij 19. stoletja, ki bo jutri ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Juan Diego Flórez iz Peruja sodi med bolj znane tenoriste na svetu in gradi kariero od leta 1996, ko je prvič nastopil na odru Rossinijevega opernega festivala v Pesaru. Od takrat ga je glasbena pot vodila po številnih pomembnih opernih prostorih in prireditvah po svetu. Leta 2009 je bil nominiran za najodmevnejšo glasbeno nagrado grammy za album Bel Canto Spectacular. Se pa njegove aktivnosti širijo tudi zunaj odrov in koncertov. Med drugim je leta 2011 ustanovil poseben projekt socialnega vključevanja, imenovan Sinfonía por el Perú. Gre za organizacijo, ki je usmerjena v pomoč otrokom in mladim iz ranljivih okolij, ki jih s pomočjo glasbe podprejo pri osebnem in gmotnem razvoju. Trenut­no je v projekt aktivno vključenih več kot 7000 otrok.

Oksana Liniv je prva šefica dirigentka v italijanski operni hiši. FOTO: Festival Ljubljana

Ukrajinska dirigentka Oksana Liniv je bila leta 2021 prva dirigentka na Wagnerjevem festivalu v Bayreuthu, leto zatem je postala glasbena vodja Mestnega gledališča v Bologni (Teatro Comunale di Bologna), s čimer je postala prva šefinja dirigentka operne hiše v Italiji. Prav tako je ustanoviteljica mednarodnega festivala ­LvivMozArt. Taktirko je vihtela v vidnejših glasbenih središčih, minulo sezono je debitirala v Metropolitanski operi v New Yorku z opero Turandot Giacoma Puccinija, nastopila je s Kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Londona, vodila Göteborški simfonični orkester, Simfonični orkester iz Birminghama, Filharmonični orkester iz Strasbourga ter Izraelski filharmonični orkester. V Ljubljano prihaja s programom opernih arij, ki ga lahko razdelimo na dva dela: v prvem bo izvajala stvaritve predvsem italijanskih velikanov, kot so Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini in Giuseppe Verdi, drugi del pa bo posvečen francoskim ustvarjalcem, kot so Charles Gounod, Jules Massenet in Jacques Offenbach. Gre za program, s katerim bosta po obisku Ljubljane nastopila tudi na elitnem Salzburškem festivalu.