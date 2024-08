Glasba Johna Williamsa pod taktirko oboževalca Vojne zvezd

John Williams, eno najprepoznavnejših imen v filmski industriji, je v karieri, dolgi sedem desetletij, ustvaril številne najbolj znane in priljubljene skladbe v zgodovini kinematografije. Čeprav je spreten v različnih kompozicijskih tehnikah, velja za romantičnega skladatelja, ki tradicionalni glasbeni izraz združuje s potezami avantgarde in popularne glasbe, so ga predstavili na Festivalu Ljubljana.

Njegovo glasbo bosta 22. avgusta predstavila Orkester Sofijske filharmonije in Nacionalni zbor Sofijske filharmonije pod taktirko velikega Najdna Todorova, ki slovi po vsestranskosti in živih interpretacijah.

Ime John Williams je zapisano ob številnih najbolj kultnih filmih in filmskih serijah, kot Indiana Jones, Jurski park, Schindlerjev seznam, JFK in Reševanje vojaka Ryana, Harry Potter, Fabelmanovi ..., ob katerih je že mogoče ugotoviti, da je veliko sodeloval predvsem z režiserjema Stevenom Spielbergom in Georgeem Lucasom.

Najden Todorov slovi po vsestranskosti in živih interpretacijah. FOTO: Radoslav Bezhev

In tako kot sta onadva za filme prejela številne nagrade, jih je tudi on; med drugim je dobil 26 grammyjev, pet oskarjev, tri emmyje in štiri zlate globuse. S 54 nominacijami za oskarja je največkrat nominiran skladatelj in nasploh drugi največkrat nominiran posameznik, takoj za Waltom Disneyjem. Z 91 leti je tudi najstarejši nominiranec za oskarja v kateri koli kategoriji. Njegovo glasbo slogovno pogosto povezujejo z deli Gustava Holsta, Igorja Stravinskega in Ericha Korngolda. Če bi ga vprašali, katera filmska glasba, kar jih je ustvaril, je njemu najljubša, bi menda odgovoril, da tista za Spielbergovega E. T. – Vesoljčka iz leta 1982.

Izobraževal se je tudi pri Urošu Lajovcu

Tokrat bosta občinstvo festivala skozi najprepoznavnejše stvaritve popeljala Orkester Sofijske filharmonije in Nacionalni zbor Sofijske filharmonije, ki ga vodi dirigent Najden Todorov, sicer tudi velik oboževalec filmske sage Vojna zvezd.

Petdesetletni Todorov velja za enega najbolj nadarjenih sodobnih bolgarskih glasbenikov in vsestranskega poustvarjalca, ki je od devetdesetih let prejšnjega stoletja izvedel na desetine uspešnih umetniških projektov in se uveljavil tako doma kot na najprestižnejših odrih po svetu.

Svojo poklicno pot je začel že pri 16 letih, ko je debitiral kot dirigent in ustanovil Mladinski orkester iz Plovdiva ter z njim nastopil na več evropskih turnejah. V Bolgariji je študiral dirigiranje pri Krastju Marevu in Aleksandru Vladigerovu, na Dunaju pa med drugim pri znanem slovenskem dirigentu Urošu Lajovcu. Z Orkestrom Sofijske filharmonije, ki je bil ustanovljen leta 1892 kot Kraljevi orkester in je ena vodilnih institucij bolgarskega glasbenega življenja, sodeluje že od leta 2001, leta 2017 pa je postal njegov direktor. Deluje tudi kot minister za kulturo v Bolgariji.