Svojat predstavlja albuma Ošili me modro

Avant-rockovski power trio Svojat v zasedbi Andrej Fon (kitara, saksofon, glas), Ivo Poderžaj (baskitara, kitara, glas) in Vid Drašler na bobnih, ki so tudi igrali ali pa še igrajo v zasedbah Borghesia, Olfamoštvo, Žoambo Žoet Workestrao, TiTiTi, Kombo Zlatka Kavčiča, Oholo in drugih, bodo na koncertu v MKNŽ v Ilirski Bistrici ob 21. uri predstavili novi album Ošili me modro, njihov drugi po vrsti. Album so napovedali z videosingloma Tri disgracije in Potovanje v Razdrto. Od prvenca je Tadeja Čauševiča na bobnarski bateriji zamenjal Vid Drašler. Svojat so že z istoimenskim debijem prišli na plan kot dobrodošla osvežitev domačega podtalnega rocka. Z njimi bodo nastopili tudi Kavasutra, jazz-art-rock-brez-drog kolektiv z Goriškega, ki tudi predstavlja novi album Ta veseli dan. Naslednji dan bosta zasedbi imeli še ljubljanski promocijski koncert v Kinu Šiška.