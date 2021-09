Težki časi za manjše odre

V nadaljevanju preberite:



Pomemben del glasbenega ­ekosistema so manjša prizorišča, praviloma lokalna, kjer večina glasbenikov prvič nastopi. ­Definicija majhnega prizorišča je za Slovenijo, ki je že tako pomanjšan svet, relativna. Prizorišča, ki bi jih imeli v razvitih glasbenih okoljih po svetu za majhna, so pri nas označena za srednje velika.



Delimo jih lahko na javna, društvena in zasebna glasbena prizorišča. V primeru javnih je financiranje z javnim denarjem ustaljena praksa. V primeru prizorišč, ki jih upravljajo društva, je financiranje programa redkeje zagotovljeno in je odvisno od razpisov, v primeru zasebnih prizorišč pa tega financiranja ni, razen ko ravno zaradi tega ustanovijo društvo.