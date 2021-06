Tokrat analiza fenomena virdžin

V nadaljevanju preberite:

Dirigentka, skladateljica in režiserka Karmina Šilec je z ansamblom novoglasbenega gledališča Choregie glasbeno predstavo Threnos, ki je analizirala eksploatacijski in antropocentrični odnos do živali, realizirala tik pred lanskim spomladanskim popolnim zaprtjem javnega življenja, nov multimedijski in multižanrski trojni projekt s skupnim imenom Baba pa se posveča še nekoliko bolj nenavadnemu fenomenu. Gre za tako imenovane zaprisežene device, virdžine ali burneše, ki prevzamejo moško identiteto in opravila ter vse življenje preživijo v celibatu. Pri glasbenem, glasbenoscenskem in književnem delu, ki sestavljajo projekt Baba, ne gre za eksplicitne zgodbe o virdžinah, je pa s temi navdihnjen.