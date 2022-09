Trgatev glasbene kreativnosti

V nadaljevanju preberite:

Pravljična srednjeveška vas Šmartno v Goriških brdih znova gosti Brda Contemporary Music Festival. Tolkalec in improvizator Zlatko Kaučič je čezmejno glasbeno druženje spočel pred dvanajstimi leti in tudi tokrat bo teklo v sožitju med slovensko, furlansko in italijansko kulturo; tudi gostov iz bolj oddaljenih krajev ne bo manjkalo.

Vsako leto Zlatko Kaučič lastnoročno izbere glasbenike, s katerimi deli strast do sodobne ustvarjalne glasbe. Letos je kot osrednjega gosta povabil švedskega tubista Per-Åkeja Holmlanderja, s katerim ju poznanstvo pelje nazaj v Krakov, kjer sta se spoznala na jazz ­festivalu. Holmlander je diplomiral iz klasične tube na Kraljevi glasbeni akademiji v Stockholmu, vzporedno pa gojil ljubezen do improvizacije, jazza in rocka ter se uveljavil na področju gledališke glasbe. Bil je tudi član priznanega Fire! Orchestra, ki redno gostuje pri nas.