Tridesetletje nastopanja v Cankarjevem domu

V nadaljevanu preberite:

Tisti, ki redno hodimo na decembrske koncerte Vlada Kreslina v Gallusovo dvorano, smo bili lani kar osebno prizadeti, ko zaradi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa ni bilo njegovih nastopov. Kasneje je sicer pripravil koncert na daljavo, pa vendar … Letos poet Prekmurja praznuje trideset let decembrskih nastopov pa tudi odločnega koraka v samostojno kariero. Leta 1991 je namreč izdal samostojni prvenec Namesto koga roža cveti, ki je pred kratkim izšel kot dvojni ­vinilni album.

Izdajo dvojne vinilne plošče bo Vlado Kreslin z Malimi bogovi in Beltinško bando proslavil s tremi koncerti ob tridesetletnici nastopanja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, in sicer 15., 16. in 17. decembra ob 19.30. Glasbeniki bodo odigrali prav vse skladbe z albuma Namesto koga roža cveti, seveda bodo sporedu dodali tudi novejše stvaritve.