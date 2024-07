Učne ure nihilizma za vsakdanjo rabo

V nadaljevanju preberite:

Filozofsko-pornografski punk šlager kabare trio The Tiger Lillies iz Velike Britanije redno nastopa v Sloveniji. Danes se bodo predstavili na prostem v kranjskem Trainstation Subartu, jutri pa bodo spravljali v nelagodje občinstvo v mariborskem letnem kinu Minoriti.

Ta nenavadni trio, ki naj bi povzročil nastanek novega sloga, imenovanega brechtovski punk kabare, je ustanovil Martyn Jacques (harmonika, glavni vokal, klavir, kitara, ukulele, banjolele) leta 1989. The Tiger Lillies sta še Adrian Stout (kontrabas, spremljevalni vokal, dromlja, glasbena žaga, teremin), ki je v zasedbi prav od začetka, in peti bobnar v zasedbi Budi Butenop. So izjemno ustvarjalni, saj so objavili že 50 albumov.