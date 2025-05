Soudani ostaja zvest vijoličastim

Izkušeni alžirski nogometaš El Arabi Hilal Soudani ostaja član Maribora še vsaj eno sezono. Iz NK Maribor so v četrtek sporočili, da so podaljšali sodelovanje s 37-letnim Alžircem do poletja 2026.

Soudani je v Maribor prišel pred začetkom poletja 2023, v tem času pa se je na 62 tekmah podpisal pod 28 zadetkov. V preteklosti je nastopal za portugalsko Vitorio Guimaraes, nato je šest let igral v dresu zagrebškega Dinama. V Angliji je igral za Nottingham Forest, v Grčiji za Olympiakos Pirej, za njim je tudi avantura v Savdski Arabiji.

»Podpisano, ostajam z vami!« so po podpisu pogodbe sporočili na klubski spletni strani.

»Ni le izjemen igralec, ampak tudi mož z značajem, ki navdihuje vse okoli sebe. Vsakega treninga in tekme se loteva, kot da bi šlo za finale, naši navijači pa so pokazali, kako zelo ga imajo radi in ga motivirali, da iztisne iz sebe dodatne moči,« je pojasnil Cem Basgul, vodja nogometnih operacij NK Maribor.

Športni direktor NK Maribor Mihael Mikić se strinja, da gre za pomembnega člana ekipe: »Pomemben je zaradi zmagovalne miselnosti, ki jo ima in prinaša v slačilnico. Dolgujemo mu trofejo z Mariborom, kar je bil tudi eden glavnih razlogov za podaljšanje sodelovanja.«

Nogometaši v Prvi ligi Telemach bodo konec tedna igrali tekme 34. kroga od skupno 36. Ljubljanska Olimpija lahko ob zanjo ugodnem razpletu vpiše osmi naslov prvaka.

Olimpija ima po 33 krogih 69 točk oziroma šest več od prvega zasledovalca Maribora. Ta je v teoriji tudi edini, ki še lahko prepreči slavje zeleno-belih v sezoni 2024/25.