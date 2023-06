Umetnost mora biti dosegljiva vsem

Z otroško matinejo se bo danes v Radečah začel tradicionalni­ mednarodni festival komorne­ glasbe,­ ki se bo sklenil v nedeljo. Leta 2016 ga je ustanovila violinistka­ Tanja Sonc, ki živi in ustvarja v Švici. Pravi, da si želi s festivalom vrniti nekaj nazaj svojim krajem in ljudem. V teh letih je postal nepogrešljiv in več kot dober ­razlog za prihod v Radeče.

Sonc Festival postaja prepoznaven in kaže, da je klasična komorna glasba mogoča tudi zunaj središča države, je poudarila ustanoviteljica in umetniška vodja festivala Tanja Sonc. FOTO: Mitja Resnik

Tanji Sonc se je kot umetniški vodja Sonc Festivala leta 2017 pridružil priznani hornist Boštjan Lipovšek. Kot je povedala, je imel prav on letos večjo vlogo pri programu. »Zelo si je želel vključiti vrhunsko pevko iz Radeč Nuško Drašček. Na prvem, petkovem koncertu bo tako veliko na njej kot solistki, in sicer pri Ljudskih pesmih Luciana Beria in Canticum resianum Uroša Kreka.«

Kaj je vodilo sobotnega in ­nedeljskega koncerta?

Zelo sem si želela igrati Fauréjev Klavirski kvartet, ki sem ga igrala tudi na prvem podiplomskem koncertu v Švici in mi je ostal v lepem spominu. To je bila osnova sobotnega programa, zato sva šla v francosko smer in impresionizem. Na programu sta še [Francis] Poulenc in [Madeleine] Dring. Za zadnji večer si je Boštjan zelo želel igrati Brahmsovo Serenado v D-duru v nonet verziji, ki je zelo redko izvajana. Slišali bomo tudi Straussov Morgen, ko bo prvič z nami tudi harfa, kar so bile moje neizpolnjene otroške sanje. Prvi inštrument, ki sem ga hotela igrati, je bila harfa, ko tega še niti izgovoriti nisem znala (smeh). Zdaj imamo harfo končno v Radečah, z nami bo igrala Anja Gaberc. Harfa bo tudi v prvi skladbi nedeljskega večera, saj bo v Radeče prvič prišel tudi Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo.

Vsako leto je v Radečah več glasbenikov. So vaš cilj vedno večje zasedbe?

Boštjan ima vedno zelo veliko idej, rad sanjari, kar nas potiska naprej. Če nimaš velikih idej, se nič ne naredi. Nujno se moram zahvaliti tudi občini Radeče in vsem sodelujočim v lokalni skupnosti, ker takšne podpore ni drugje na svetu, vsaj sama je nisem doživela. Pomagajo nam finančno in organizacijsko. Brez njih ne bi bilo festivala.

Je pa ta festival vendarle drugačen. Glasbeniki se ves teden družite, ne gre le za koncerte.

To je glavna ideja festivala. Da se dobimo nekaj dni prej in skupaj zvadimo program. To nas poveže s skupnostjo, ljudje pridejo mimo ribiškega doma, kjer se kaj pogovorimo. Imamo krasnega kuharja, glasbeniki iz tujine spoznavajo našo kulturo, hrano, okolje, vsi so zelo presenečeni nad zelenostjo Slovenije. Letos imamo nekaj glasbenikov, ki so že bili tukaj in radi pridejo nazaj. Z Boštjanom se zelo trudiva, da bi bila to prioriteta. Gostoljubje. Da bi se ljudje počutili dobrodošle. Potem vsak glasbenik lepše igra in je bolj zadovoljen.

Nikoli nimate vstopnine, le prostovoljne prispevke.

Ta način sem prevzela iz Švice. Tam je veliko koncertov, ki niso organizirani prek uradnih, velikih združb ali fundacij, s prostovoljnimi prispevki. Od prvega festivala sem pozitivno presenečena, ker vidim, da ljudje cenijo in spoštujejo glasbenike, vsak da nekaj v škat­lo. Nekateri lahko dajo dva evra, drugi deset, nekateri dajo tudi po sto evrov, odvisno od finančne situacije. Zdi se mi lepo, da je glasba dosegljiva vsem. Umetnost mora biti dosegljiva vsem. Seveda so pri tem ključni podporniki in sponzorji. Letos smo zelo hvaležni vsem, ki so nas podprli. Sokrajani mojo mamo že dva meseca sprašujejo, kdaj bodo koncerti, nestrpno jih pričakujejo, tako da je že to prešlo v navado, ljudje se veselijo tega dogodka.

Umetniški vodji festivala sta violinistka Tanja Sonc in hornist Boštjan Lipovšek. FOTO: Mitja Resnik

Začeli boste že danes z matinejo za otroke.

Slišali bomo avtorsko glasbo sokrajanke Klare Mlakar, ki sodeluje z nami že vrsto let in študira v Nemčiji. Napisala je skladbo Čriček in mravljica, ki se dopolnjuje z zgodbo. Vsako leto naredimo nekaj za otroke, da bomo imeli v ­prihodnosti, upam, novo ­občinstvo.

Ki mora priti v Radeče. To je tudi namen, kajne?

O tem sem razmišljala, ko sem jedla v restavraciji z Michelinovo zvezdico. Ljudje se tja odpeljejo, da doživijo nekaj nepričakovanega, seveda pa pričakujejo dobro hrano, kulinariko na visoki ravni. Naš festival ima na tako visoki ravni komorno glasbo. Predstavljamo klasično muziciranje, za katero se je vredno odpeljati v neznano. Sonc Festival postaja prepoznaven in kaže, da je klasična komorna glasba mogoča tudi zunaj središča države.

Kakšni so načrti za prihodnje?

Z Boštjanom prihajava iz različnih­ generacij, zato imava različne želje za prihodnost. Sama si želim, da bi bili vsi glasbeniki skupaj v Radečah, da bi tu živeli, jedli in igrali. Boštjan ima zelo rad večje zasedbe, kot so komorni orkestri, zbori, jaz pa sem v obdobju, ko mi je bližje godalni kvartet ali klavirski trio … Mi pa Boštjan zelo širi obzorja z idejami in velikokrat predlaga skladbe, ki jih mogoče še ne poznam, ima namreč veliko izkušenj in je preigral večino literature, tako da se pustimo presenetiti. Velikokrat med letom spoznava nove glasbenike, ki jih nato pripeljeva k nam, tako da je vse zelo spontano. Prijavljamo se tudi na razpise. Letos nas je prvič podprlo tudi ministrstvo za kulturo, kar je velika potrditev. Temelj festivala je prinesti znanje, ki smo ga dobili v tujini, nazaj v domač kraj. Da ljudem podarimo nekaj lepega, da lahko v svojem kraju preživimo več časa, ki ga morda drugače ne bi. Festival je čas, ki ga preživiš v radosti.