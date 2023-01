Umrl je David Crosby, legenda rocka in folka

V starosti 81 let je umrl David Crosby, poročajo mednarodni mediji. Novico o njegovem slovesu je sporočila njegova družina.

Bil je legenda rocka in folka, pevec, kitarist, avtor pesmi in ustanovni član dveh vplivnih glasbenih skupin 60. let minulega stoletja: The Byrds in Crosby, Stills and Nash. Kot piše BBC, je bil v svoji karieri deležen redke časti, da so ga v Dvorano slavnih rock'n'rolla sprejeli kar dvakrat.

Njegova žena je za spletno stran Variety povedala, da je umrl po dolgi bolezni, obkrožen s člani družine. »Njegova zapuščina bo živela naprej skozi njegovo legendarno glasbo,« so dodali v izjavi.

Kot David Van Cortlandt Crosby se je rodil leta 1941 v Los Angelesu, leta 1964 pa se pridružil folk-rock skupini The Byrds, ki je prvo uspešnico dosegla s priredbo pesmi Boba Dylana Tambourine Man. Crosby, Stills in Nash so se kasneje v istem desetletju zbrali kot superskupina in svoj prvi koncert kot trio izvedli na legendarnem festivalu Woodstock.

Uspešnice, ki jih je Crosby napisal kot del skupine, so vključevale hipijevske himne Almost Cut My Hair in Deja Vu. Njegov najnovejši album For Free je izšel leta 2021. Istega leta so mediji poročali tudi o prodaji posnetkov in avtorskih pravic za svoj celotni katalog pesmi družbi Iconic Artists Group.