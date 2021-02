Umrl je Đorđe Balašević

Tudi pesnik, pisatelj, igralec in režiser

Bil je prvi srbski glasbenik, ki se je po vojni v Bosni in Hercegovini predstavil v sarajevski Skenderiji. FOTO: Damir Sagolj/Reuters

Na novinarski knferenci v Ljubljani leta 2018. FOTO: Leon Vidic/Delo



»Naslednji intervju bova tako lahko imela v čisti štajerščini«

Navdušenje na Balaševičevem koncertu leta 2018 v Stožicah. FOTO: Roman Šipić/Delo

Umrl je, poroča srbski tisk. Življenje srbskega kantavtorja se je izteklo danes. Kot poroča portal Novosti, so ga pred tremi dnevi sprejeli na infekcijsko kliniko zaradi vnetja pljuč. Portal Danas piše, da je na Kliničnem centru Vojvodine umrl med zdravljenjem covida-19. 68. rojstni dan bi praznoval čez tri mesece.Legendarni »panonski mornar« je bil široko priljubljen tudi v Sloveniji. Vojvodinski trubadur, ki je na glasbeni sceni že več kot štirideset let, je dejansko imel najpomembnejšo glasbeno prelomnico ravno v Ljubljani. Znamenito prvo pesem U razdeljak te ljubim, ki jo je izdala založba ZKP RTV Ljubljana, je posnel v Ljubljani.O tem je v intervjuju povedal: »Na snemanju pesmi U razdeljak te ljubim sem prvič pel v mikrofon, prav tako sem prvič šel v studio in snemal. V bistvu sploh nisem hotel peti, mislil sem, da bom le avtor pesmi in fant, ki bo v kotu brenkal na kitaro. Prepričan sem bil, da bo pesem odpel nekdo, ki to res zna. Potem sem jo odpel in le njej se lahko zahvalim za vse pesmi, ki so sledile in našle pot do ljudi, ki so mi pomembni in zaradi katerih vse to počnem.«Znan je bil predvsem kot kantavtor, bil pa je tudi pesnik, pisatelj, igralec in režiser. Kariero je začel leta 1977, ko je postal član glasbene skupine Žetva. Pozneje je ustanovil skupino Rani mraz, ki se je po izdaji dveh albumov razšla, on pa je začel samostojno kariero.Tematika njegovih pesmi je predvsem ljubezenska, družbena ali politična. Slovel je tudi kot avtor mladinske himnične zaveze Računajte na nas ter zimzelenih melodij Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neki novi klinci, Prva ljubav, Odlazi cirkus ter Laku noć Janezi o slovenski osamosvojitvi. Po spletu okoliščin je bila Slovenija (zlasti Maribor) pozneje Balaševićev drugi dom. K nam se je pogosto vračal.»Ko sem z družino prišel v Maribor, so nas poklicali iz kabineta predsednika Drnovška in vprašali, ali lahko kako pomagajo,« je ob svojem gostovanju s koncertom v ljubljanskih Stožicah leta 2018 v pogovoru za Delo povedal. »Slovenskega vizuma nismo mogli dobiti, tako da smo prišli prek Madžarske, bil je neki begunski koridor, vizum pa smo dobili pozneje. Vprašali so nas tudi, ali potrebujemo materialno pomoč.«»To, da smo dobili v Mariboru in Sloveniji zavetje, me močno povezuje s temi kraji. Zato pogosto nastopam na Lentu in bom tudi letos. Slovenščine se žal nikoli ne bom dobro naučil. Vendar sem se nedavno spomnil peklenskega načrta, ki sem ga skoval. Vse filme, ki jih bom piratsko snel, si bom ogledal s slovenskimi podnapisi in se naučil celih stavkov. Naslednji intervju bova tako lahko imela v čisti štajerščini,« je še povedal.Od omenjenega prvega singla U razdeljak te ljubim iz leta 1977 dalje je izoblikoval več kot šriri desetletja dolgo kariero. Z Ranim mrazom in samostojno je izdal 14 studijskih in dva živa albuma. Ob mnogih pesmih z njih imaš občutek, da glasba ostaja za večno.