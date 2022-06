Univerzalnost zvočne teme

Crime & the City Solution je globalna zasedba. Njen edini stalni član Simon Bonney je prvo postavo ustanovil v domačem Sydneyju ter kasneje v Melbournu, nato v Londonu, pa v Berlinu ter nazadnje leta 2012 v Detroitu. V Kinu Šiška bo v nedeljo ob 20. uri nastopila šesta inkarnacija te skupine.

Kmalu bo minilo 34 let, odkar je skupina Crime & the City Solution septembra 1988 nastopila kot gostja na Novem Rocku v ljubljanskih Križankah. To so bila zlata leta te zasedbe, ki je takrat blestela v zvezdniški postavi. Na odru Križank so poleg Bonneyja nastopili violinistka Bronwyn Adams, kitarist in klaviaturist Chrislo Haas, kitarist Alexander Hacke, bobnar Mick Harvey in baskitarist Thomas Stern. Predstavili so takrat nov album zasedbe Shine, sicer drugi v njihovi diskografiji, in navdušili ljubljansko občinstvo.

Varovanci založbe Mute

Slavni varovanci založbe Mute se po desetletnem premoru vračajo v Evropo. Bonney je Crime & the City Solution ustanovil že v najstniških letih in z drugo postavo naredil vtis na melbournski post punk sceni s konca sedemdesetih in začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja. V poznejših inkarnacijah zasedbe, baziranih v Veliki Britaniji, Nemčiji in ZDA, se je zvrstil niz uglednih glasbenih imen, kot so Mick Harvey (Nick Cave and the Bad Seeds), Chrislo Haas (D. A. F.), Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten, hackedepicciotto), Danielle de Picciotto (hackedepicciotto), Jim White (Dirty Three), David Eugene Edwards (Woven Hand) in drugi. Odvisno od postave se je tudi zvok zasedbe spreminjal, saj so na večinoma Bonneyjeva besedila glasbo aktivno prispevali tudi drugi člani. Interpretacije teh mojstrskih počasnic temnih odtenkov je Bonney začinil s prepoznavnim vokalom.

Verjetno je krivično vztrajno primerjanje Bonneyjevih Crime & the City Solution z zasedbo Nick Cave and the Bad Seeds. Je pa res, da oba prihajata iz podobnega avstralskega duha časa in sta sestavljala svoje zasedbe zelo globalno, nekateri člani pa so bili v obeh zasedbah.

Šesta inkarnacija zasedbe

Tokrat se Bonney podaja na turnejo z novo, že šesto inkarnacijo skupine. Crime & the City Solution VI sestavljajo Bonneyjeva žena Bronwyn Adams na violini, spremljevalnih vokalih in loopih, izjemno cenjeni bobnar Chris Hughes, maestro sintov in kitar Georgio Valentino, basist Baron Anastis in Bonneyjev dolgoletni sodelavec, kitarist in pianist Donald Baldie.

Zasedba je tik pred izbruhom pandemije spomladi 2020 izdala nov album American Sunset, ki je nadaljevanje leta 2013 izdanega albuma American Twilight. Sporočilnost zasedbe Crime & the City Solution je pogosto povezana z večjim zavedanjem onesnaževanja okolja, zeleno energijo, globalnim segrevanjem, pomenom smetarskih podjetij in ravnanja z odpadki ter vplivom človeštva na naš planet. Nove pesmi, ki so jih posneli, spodbujajo večjo ponovno uporabo, zmanjšanje količine odpadkov in večje zavedanje trajnostnega razvoja človeštva.