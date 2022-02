V 71. letu se je poslovil Marko Brecelj

Po poročanju Primorskih novic je danes zjutraj umrl glasbenik in aktivist Marko Brecelj. Rodil se je leta 1951 v Sarajevu, odraščal je v Mariboru, kjer je obiskoval II. gimnazijo. Z Borisom Beletom je ustanovil eno najbolj uspešnih glasbenih skupin bivše Jugoslavije Buldožer. Slovenskemu občinstvu je danes najbolj znan po svoji kultni plošči Cocktail, ki je nastala v sodelovanju z Bojanom Adamičem.

Znan pa ni bil zgolj po svoji glasbi, temveč tudi kot vodja Mladinskega kulturnega centra v Kopru, večkrat se je poskusil na koprskih županskih volitvah, med letoma 2003 in 2007 je bil občinski svetnik. Leta 2013 so na Festivalu slovenskega filma v Portorožu predvajali in nagradili dokumentarec Priletni parazit, v katerem je njegovo življenje predstavil režiser Janez Burger. Dve leti kasneje pa je prejel ježkovo nagrado. Lani je po spletu zakrožila lažna novica o njegovi smrti, kar ga je za nekaj časa ponovno vrnilo pod žaromete.

Na kulturni praznik bodo v ljubljanski galeriji Vžigalica odprli razstavo Prešerna posprava Marka Breclja na kateri bodo na ogled predmeti iz njegovih aktivističnih akcij in odlomki iz performansov in koncertov.