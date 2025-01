Slovo znamenite britanske glasbenice

V 78. letu starosti je umrla britanska pevka in igralka Marianne Faithfull. Rodila se je 29. decembra 1946 v Londonu, svojo karierno pot pa je pričela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kmalu zatem, ko jo je pod svoje okrilje vzel Andrew Loog Oldham, nekdanji producent Rolling Stonesov.

Že kot najstnica je nastopala v folk klubih v Readingu, a nikoli ni imela želje, da bi postala pevka: »Imela sem namen se vpisati na Cambridge ali Oxford in tam študirati angleško literaturo, filozofijo ali primerjalno reliologijo. Spomnim se, da sem to pogosto govorila znancem, ki so bili nad idejo razočarani. Življenje se je nato obrnila na glavo in na koncu so se tem ljudem uresničile fantazije o tem, da bom postala zvezda,« je v enem izmed intervjujev dejala za The Guardian.

V glasbenem svetu je bila več kot 55 let, pesem As Tears Go By je namreč izdala že pri 16. letih. Bila je avtorica albumov Strange Weather, Vagabond Ways, Before the Poison, Give My Love to London, Negative Capability in nazadnje tudi She Walks In Beauty.

Leta 2023 jo je revija Rolling Stone uvrstila na 173. mesto najboljših pevcev vseh časov, njene glasbene uspehe pa je delno zasenčilo dogajanje v zasebnem življenju, saj je bila zasvojena s heroinom, borila se je z anoreksijo, v istem času pa je zaradi teh težav pristala na ulici. Preživela je tudi raka na dojki, leta 2014 se ji je po operaciji vnel zlomljen kolk, sedem let kasneje pa je med epidemijo hudo zbolela zaradi okužbe z virusom covid-19 in skorajda popolnoma izgubila kratkoročni spomin.

Znana je bila tudi po vlogah v filmih, med drugim je nastopila tudi v The Girl On A Motorcycle in v Marie Antoinette.

»Z globoko žalostjo sporočamo, da je igralka, pevka in tekstopiska umrla v Londonu v objemu svojih najdražjih,« je sporočila njena ekipa.