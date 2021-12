Vedno je dober čas za twist

V nadaljevanju preberite:

Bossa de Novo predstavlja novi album Twist. Na koncertih v Siti Teatru se jim bo pridružil trobentać Tomaž Gajšt. Primož Vitez (glas, tolkala): »Zlasti nam je všeč slovenščina. Kar precej se ukvarjamo z njo. In saj veste, kogar globlje zanima en jezik, ta se prej ali slej začne zanimati še za druge jezike, pa tudi za ljudi in kulture, ki izhajajo iz teh jezikov. Jeziki so že zdavnaj postali naša strast, vsi člani benda živimo v večjezičnih okoljih, eni že od otroštva. Poleg tega imamo prav vsi rodovne korenine v primorskih različicah slovenščine, se pravi blizu romanskega sveta.«