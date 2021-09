Z optimizmom zazrti v prihodnost

V nadaljevanju preberite:

V orkestru, ki deluje že 133 let, igra 120 glasbenikov iz več kot 25 držav. Pod taktirko Daniela Hardinga in s pianistom Yefimom Bronfmanom bodo na Kongresnem trgu izvedli Beethovnov Koncert za klavir in orkester št. 3 v c-molu, op. 37, in Simfonijo št. 7 v E-duru, WAB 107 avstrijskega skladatelja Antona Brucknerja.