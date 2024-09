Za sosednjo mizo je veliko zgodb

V nadaljevanju preberite:

Basist, skladatelj in aranžer ­Robert Jukič ter jazzovska vokalistka in glasbena pedagoginja Ana Bezjak sta nedavno pri ZKP RTV Slovenija izdala album Za sosednjo mizo. Pevki in Jukičevemu kvartetu, v katerem so še Kristijan Krajnčan, Tomaž Gajšt in Boštjan Simon, se je pridružil godalni kvartet, sestavljen iz članov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.