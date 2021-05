Začasna tarifa za spletne prenose koncertov

V nadaljevanju preberite:



Združenje Sazas, ki je kolektivni skrbnik glasbenih avtorskih pravic, je pred kratkim objavilo začasno tarifo za sočasni prenos koncertov po spletu oziroma spletne koncerte v živo (»live stream«). Pravijo, da so ga pripravili po vzoru nekaterih članic Evropske unije.



Tarifa za uporabo avtorsko varovanih del s področja glasbe v primeru sočasnega prenašanja izvajanja varovanih avtorskih glasbenih del v živo do zdaj še ni bila določena. Njena uveljavitev je zato povzročila nemalo nelagodja in tudi jeze, tako med glasbeniki kot nekaterimi organizatorji. Ti pravijo, da je to še en udarec za poskuse vzdrževanja minimalne koncertne dejavnosti v teh izrednih časih.