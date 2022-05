Pussy Riot: Zahod ne ve, da Rusija protestira

V nadaljevanju preberite:

Performans, ki ga bo skupina uprizorila v Ljubljani, temelji na knjigi Maše Aljohine Riot Days, v kateri je popisala svojo tedanjo izkušnjo. Uredila jo je naša sogovornica Olga Borisova, s katero smo se pogovarjali po telefonu, ko so iz Nemčije potovali proti Sloveniji. Po tihem upajo na srečanje s Slavojem Žižkom, s katerim si je Nadežda Tolokonikova dopisovala med preživljanjem zaporne kazni. Pisma so bila objavljena v knjigi Comradely Greetings. »Nismo v stiku, vendar sem njegova velika oboževalka, zelo rada poslušam njegova predavanja. Tik preden ste me poklicali, sem vprašala našega menedžerja, ali se lahko kako ­povežemo z njim.«