Zdravilni zvoki pizzice in saharskega bluesa

Britansko-italijanski duet Justin Adams & Mauro Durante na albumu Still Moving povezujeta tradicionalne pesmi z juga Italije s hipnotičnimi zvoki bluesovske kitare. V letu, ko je bilo gibanje omejeno kot še nikoli prej, sta se glasbenika, ki so jima bila potovanja kri za življenje, zbrala in naredila intenzivno ter intimno ploščo Still Moving, ki jo bosta danes ob 20. uri predstavila v Klubu Cankarjevega doma.