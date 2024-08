Zgodnji Berlioz in pozni Elgar

Londonski simfonični orkester bo slovenskemu občinstvu v interpretaciji dirigenta Antonia Pappana, vrhunskega izvajalca simfonične in operne glasbe, na dveh koncertih ponudil raznolika programa, v sklopu katerih se bosta predstavila pianist Bruce Liu in violinistka Vilde Frang.

Na prvem koncertu, ki bo nocoj v Cankarjevem domu, bo priznani dirigent Antonio Pappano, ki bo s prihodnjo sezono postal šef dirigent Londonskega simfoničnega orkestra, pred tem pa je bil dve desetletji glasbeni direktor Kraljeve operne hiše v Londonu, predstavil skladbi Edwarda Elgarja (Koncert za violino in orkester v h-molu, op. 61) in Gustava Mahlerja (Simfonija št. 1 v D-duru – Titan).

Koncert za violino in orkester v h-molu Edwarda Elgarja, enega najboljših evropskih skladateljev svojega časa, je »klasično zgrajen, a tonalno nejasen, in velja za enega najzahtevnejših v repertoarju«, poudarjajo organizatorji, pa tudi za njegovo zadnje večje delo, saj ga je napisal po prvi svetovni vojni leta 1919, Simfonija št. 1 Gustava Mahlerja, ki je prav tako pustil izjemen pečat v glasbeni zgodovini, pa nas »vodi od prebujanja narave prek ranjenega srca do končne triumfalne apoteoze«.

Na koncertu se bo kot solistka predstavila mednarodno uveljavljena violinistka Vilde Frang, ki je leta 2012 prejela nagrado za mlade umetnike Credit Suisse, kar je vodilo do njenega nastopa z Dunajskimi filharmoniki pod vodstvom Bernarda Haitinka na Festivalu v Luzernu.

Zmagovalec Chopinovega tekmovanja Bruce Liu velja za enega največjih talentov svoje generacije, kot so dejali nekateri mediji, pa mu pripada »status rock zvezde v svetu klasične glasbe«. FOTO: Christoph Koestlin

Enigmatična figura evropske glasbe

Jutri bo Londonski simfonični orkester nastopil ob boku Državnega zbora iz Kaunasa, ki je pripravil več kot 250 obsežnih inštrumentalno-vokalnih del svetovne glasbene klasike od srednjega veka do sodobne glasbe – oratorije, kantate, maše, pasijone, odrske in koncertne različice oper.

Vodil ju bo Pappano, ki je leta 2016 z mezzosopranistko Joyce DiDonato prejel grammyja za najboljši klasični solo vokalni posnetek, na programu pa se bodo znašli Hector Berlioz (Uvertura Rimski karneval, op. 9), Frédéric Chopin (Koncert za klavir in orkester št. 1 v e-molu, op. 11) in Gustav Holst (Planeti, op. 32).

Uvertura Rimski karneval je zgodnje Berliozovo delo, ki vsebuje slavni solo angleškega roga, Koncert za klavir in orkester št. 1 Frédérica Chopina pa je zgodnje delo, polno čustvene vznesenosti. »Na drugi strani je Gustav Holst nekoliko bolj enigmatična figura, ki ga je njegova samosvoja filozofija postavila na pot daleč od glavnega toka evropske glasbe. Kljub temu je napisal še danes nadvse priljubljeno orkestrsko suito Planeti,« so dejali organizatorji.

Na klavirju bo Bruce Liu, zmagovalec zadnjega Chopinovega klavirskega tekmovanja v Varšavi leta 2021, na katerem je slovensko-italijanski pianist Aleksander Gadžijev zasedel drugo mesto.