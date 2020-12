Zlatko ni več izbrisan

Zlatan Čordić Zlatko, kateremu je ministrstvo za kulturo konec novembra sporočilo, da so ga izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi, je spet vpisan v razvid. Pred kratkim je Upravno sodišče Republike Slovenije odločilo, da se odločba ministrstva za kulturo z dne 26. 11. 2020 odpravi.



Takrat mu je ministrstvo očitalo, da je v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi.



Zlatko, ki je letos izdal album Julijan Mak, enajsti studijski album, posvečen Ivanu Cankarju, je takrat povedal, da je Cankar v njem prebudil socialista »ki se zdaj zaveda, da črke brez dejanj na papirju bledijo in jih je treba v takšnih časih spremeniti v dejanja. Žalostno in malomarno je od ministra, da tako pomembno funkcijo razvrednoti, ker sem v resnici le opravljal svojo državljansko dolžnost.«

Brez navedb dejanskega stanja

Upravno sodišče je med drugim v obrazložitvi zapisalo, da »je izpodbijana odločba brez navedb dejanskega stanja, čeprav bi bile te za presojo njene zakonitosti nujne ter gre za bistveno pomanjkljivost odločbe. Zaključek, da tožnik več ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, mora namreč temeljiti na ugotovljenih dejstvih, v izpodbijani odločbi pa gre za popolno odsotnost konkretnih dejstev.« Pomanjkljivost odločbe ministrstva za kulturo je tako očitna, spoznavna na prvi pogled, brez podrobne analize, so še med drugim zapisali.



Čordić je za Delo povedal, da »to ni bila samo moja sodba, ampak je bila to sodba vseh državljanov, ki želijo svobodno ustvarjati, delati in razmišljati na glas. Pravici je bilo zadoščeno. Se pa mnogi strinjamo, da je bilo to nepotrebno in da bi bilo veliko bolje, če bi se vlada ukvarjala z resničnimi problemi, ne pa da jih povzroča, predvsem ljudem, ki opozarjamo na te težave.



Njihov cilj je bil ustrahovanje in discipliniranje nekaterih kulturnikov. Moja zmaga je zmaga vseh tistih, ki so se za trenutek zamislili oziroma bili v situaciji, da so pomislili – poglejte, kaj se nam lahko zgodi. Dobil sem kar nekaj zanimivih informacij od nekaterih mojih prijateljev in znancev, da so se mnogi kar ustrašili, kaj vse je vlada pripravljena narediti proti državljanom. Takega ustrahovanja ne smemo dovoliti. Najbolj pa mi je žal, da so bili moji bližnji, ljudje, ki jih imam najraje na svetu, veliko bolj v skrbeh zaradi tega kot jaz. To je pa tudi edino, kar zamerim tem škodoželjnežem, ki so se me lotili s takimi ukrepi.



Moje sporočilo je jasno, in sicer da demokracije ne smemo imeti za samoumevno. To nam je lahko šola za naslednje volitve, da ne smemo ostati doma na kavču, ampak da moramo dvigniti r... in oddati svoj glas za tiste, ki nam želijo dobro. V nasprotnem primeru se bodo lahko takšne praske ponavljale.«



