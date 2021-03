Zoran Predin - Večnost Arsenovih pesmi

V nadaljevanju preberite: ​

​Zoran Predin ter hrvaški šansonjer in poet Arsen Dedić sta prijateljevala in skupaj nastopala. Predin je pokojnemu prijatelju namenil album Zoran pjeva Arsena, in sicer v maniri gypsy swinga. Na spletnem koncertu Zoran poje Arsena, ki bo danes ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ga bo spremljala zasedba Damirov­ Django Band. Koncert bo na ogled 24 ur. S Predinom smo se pogovarjali o Zarjavelih trobentah, Kongresu, Bijelem dugmetu, Pegastem dekletu, stari mami Arsena Dedića iz Škofje loke, nastopih z Arsenom in njegovim sinom Matijo ter izvrstnem gypsy swing kitaristi Damirju Kukuruzoviću.