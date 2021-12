Zvočni pejsaži Prekmurja

V nadaljevanju preberite:

Prekmurska glasbenica Alja Petric je v Vodnikovi domačiji v ljubljanski Šiški postavila projekt Pejsaži Prekmurja, odprt bo do petka. Danes ob 20. uri bo imela na kraju razstave tudi koncert.

Pejsaži Prekmurja so nastali v letošnjem letu, ko se je avtorica lotila raziskovanja zvočnosti prekmurske krajine. Projekt povezuje zvočne posnetke narave in uglasbljena besedila prekmurskih pesnikov in pisateljev Dušana Šarotarja, Miška Kranjca, Ferija Lainščka, Milana Vincetiča, Jožefa Novaka in Franja Horvata ter avtorske glasbene kompozicije.