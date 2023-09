27. večernica Špeli Frlic za mladinski roman Bleščivka

Letošnjo, 27. večernico prejme Špela Frlic za mladinski roman Bleščivka, poroča Večer. Kot je v utemeljitvi zapisala predsednica žirije Dragica Haramija, je roman izrazito večplasten in naslovniško odprt, saj bodo mlajši bralci uživali v napeti, skoraj detektivski zgodbi, odraslim pa se zgodba razkriva skozi medbesedilne elemente in simbole.

Zgodba romana Bleščivka se odvije v malo več kot enem tednu, in sicer od sobote do naslednje nedelje. Zgoščenemu dogajalnemu času sledi tudi omejen prostor, po katerem je roman naslovljen. A Bleščivka – ime je sestavljeno iz besed bleščati in čivkati –, ki že z imenom simbolizira sonce, lepo vreme in prijaznost, vsebuje tudi skrivni del. Po besedah Dragice Haramija je Bleščivka realni književni prostor, ki pa skriva goščavo, v kateri se razširi Megleni kralj. Ta je simbol zla, vsega groznega, nestrpnega. Meja med realnim in fantastičnim svetom je natančno določena: goščava, v kateri prebiva Megleni kralj, je strašen in samoten kraj.

»Fantastični roman odpira pomembna vprašanja o zaupanju, razumevanju, sprejemanju različnosti in strpnosti. Roman vsebuje subtilno podani nauk: strah in nestrpnost se zažreta v vse pore družbe in onemogočita normalno delovanje kolektiva. Pove pa tudi, da se da meglo (in skrhane odnose, bi lahko dodali) z glasbo za vselej odgnati stran. Ko se prebivalci Bleščivke povežejo, postane življenje prijetno, ptice se vrnejo, vreme je spet sončno, krokodil pa nikogar več ne moti,« je med drugim zapisala predsednica žirije, ki so jo sestavljali še Darka Tancer Kajnih, Alenka Urh, Barbara Zorman in Klara Širovnik.

Ilustracija: Tereza Prepadnik

Večernico, ki jo podeljuje mariborski časnik Večer, bodo Špeli Frlic izročili na prireditvi v okviru festivala Oko besede, ki bo 15. septembra v Murski Soboti.

Poleg Bleščivke, ki je izšla pri Mladinski knjigi, so bile za večernico letos nominirane še knjige Sotočje Igorja Karlovška, Coprnica pod gradom Sebastijana Preglja, Grizolda in Maček Lune J. Šribar in Skrinjica sinjega maka Bine Štampe Žmavc.

Večer nagrado večernica za najboljše otroško oziroma mladinsko literarno delo podeljuje od leta 1997. Lani jo je prejela Maša Ogrizek za pripoved Lisičja luna.