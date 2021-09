Belina tišine, v katero kapljajo besede minevanja

snežinke, kakorkoli



na gosto







:



padajo







posamezno



Zamolkla belina



Narava kot obvezni del

in od struge ne

bo ostalo več





kot razdejanje ---





a ledenik bo ostal, vulkan bo

v njem še

vedno dihal



neka gladina

se bo dvignila in povezala

z morjem, da



bo nastala laguna, in tam hlad



ne bo kristaliziral, le

tisti ledeni kupi, ki so bili prej



ednina, bodo

– kot raztreseni pomeni –

pluli v morske valove, in



ti

jih bodo vračali



njihovi obali



Presenetljiva moč

ne besede

le tisto, kar je



še podoba

kar iz nje izginja, še



raje: le trepetanje

zraka, iz katerega se je izvila



jata ptic selivk, in

telo, ki leti



v drugačni obliki

Večer poezije

Strokovna komisija je izbirala med petimi nominiranimi zbirkami, ki so izšle med lanskim junijem in letošnjim majem. Petindvajseto Veronikino nagrado je sinoči prejela Tina Kozin za zbirko Nebo pod vodo (Litera), nominirane so bile še zbirka Privlačnosti Alje Adam (Center za slovensko književnost), Včasih Esada Babačića (LUD Literatura – splet), Treš Ane Pepelnik (LUD Šerpa) in Krhke karavane Muanisa Sinanovića (LUD Literatura). Zlatnik poezije za pesniški opus je prejel Milan Jesih, nagrado mala veronika pa Nina Bohnec za pesem Med najinimi dotiki. Na večeru poezije, tokrat je bilo vse prvič pod taktirko Hiše kulture Celje, sta pianistka Vita Kovše in mezzosopranistka Sara Briški Cirman krstno izvedli skladbo Kraj Leona Firšta, ki je nastala po pesmi Milana Jesiha iz zbirke Jambi.

Nebo pod vodo je zbirka, ki se bere, kot si želi bralec. Po delih­ ali kot ena pesnitev. Prej ločene pesmi so se zlile v valovanje, ki naplavlja notranje obale bralca. Za pesnicoje sinoči­ podeljena Veronikina­ nagrada­ nepričakovana, kot tudi vsa pozornost, ki jo je zbirka dobila.­ Morda je to dokaz, da je minevanje, odhajanje, smrt, ki se v zbirki nikoli ne pojavi s svojim imenom, a vsi vemo, da je tam, tematika, ki kliče. In ­poezija zdravi.Tretja pesniška zbirka Nebo pod vodo (Litera) Tine Kozin je pesnitev, izrekanje o minljivosti, minevanju, umiranju. Nastajala je počasi, več kot leto in pol. Ni šlo za izliv, prej valovanje. Po vseh zgodbah ljudi, ki so odhajali. »Ves svet ljudi, ki sem jih poznala in so me obdajali, je v nekem trenutku začel propadati, se podirati. Odhajali so pretresljivo in počasi. Vsaka od teh zgodb me je pretresla in bila tako močna, da je niti nisem bila sposobna zapisati. Vsake toliko časa sem se vendarle usedla in kak­šni od zgodb našla ubeseditev,« je pojasnila pesnica.To je bilo pisanje iz nuje. »Čutila sem, da moram neke stvari napisati in ubesediti, po drugi strani pa se mi je zdelo tako rekoč nemogoče govoriti o tem. Sploh tako, da bi ohranila osnovno digniteto do vseh vpletenih, po drugi strani je tudi težko najti izraz za doživet­ja, kot so umiranje, smrt, ne da bi hkrati to zbanaliziral.« Zbirka ni bila zdravilo, ampak bolj izziv, ali bo sploh lahko vse to ubesedila.Odhajanje, umiranje prinaša tišino. Veliko tišine. Zbirka ni po naključju polna beline in praznih vrstic. Gre za belino, ki je tako glasna kot vse pavze v notnih zapisih. »Vsak, ki se je kdaj srečal s takimi doživetji, ve, da je najprej predvsem velik prostor tišine, stiske in molka. Beline so zamolki, sestavni del pesmi. Tišina, ki je prihajala hkrati z besedami, ki so kapljale vanjo, je sestavni del pomena, sploh kadar govorimo o teh stvareh.« Tudi njen jezik se je drobil, z drobljenjem pa so nastajali novi pomeni.Sprva so bile pesmi v zbirki ločene, zdaj ne vemo, kje se konča in začne nova. Bralec tako lahko pristopi k zbirki, kot si želi in mu ustreza, je pojasnila Tina Kozin. »Kot ustvarjalki se mi zdi najpomembneje, da dam bralcu prostor, da najde svoje pomene o tem, kar napišem. Da knjiga njemu nekaj da.«Voda je bila za pesnico logična izbira. »Kadarkoli razmišljam, se pojavi voda. Ne samo kot vir navdiha, ampak je zame na neki način dihanje. Sem vizualen človek. Ne razmišljam toliko v besedah kot v podobah in voda je vedno z mano.« A ne le voda, tudi veter, živali in preostala narava. V zbirki so tudi jasni obrisi ekologije. A ne gre za angažirano poezijo v smislu dajanja glasu naravi in ranljivejšim bitjem. Narava je v pesmih zato, ker je preprosto pesničin del. Njeno naravno stanje. »Čutim se zelo povezano z živalmi, naravo, ta del sveta mi je že od malega blizu, hotela sem tudi študirati biologijo, kar se po spletu naključij ni zgodilo. Živali so integralni del mojega sveta in razmišljanja.«Hkrati narava daje najlepše primere odhajanja. In vračanja. Brez banalnosti. Čeprav je žalobno, je lahko tudi upajoče. Kot raztapljanje ledu, ki ga morje vrne obali. Tino Kozin je presenetilo, da je bila zbirka tako dobro sprejeta. »Zelo sem se bala, ker je sintaksa natrgana, da se bo bralcem zdela preveč hermetična. Je pa to tematika, ki verjetno bolj nagovarja tiste, ki so v življenju že nekaj dali skozi. Zanimivo je, da so se vsi, ki so imeli v družini demenco ali kakšno počasno umiranje, zelo našli v tej knjigi. Sem pa srečala ljudi, ki niso imeli takšnih izkušenj v življenju, pa jih knjiga ni nagovorila. Niso točno vedeli, o čem ­govori.«Strokovna komisija letošnje Veronikine nagrade, ki jo podeljuje Mestna občina Celje,in, je v obrazložitvi nagrade zapisala, da Tina Kozin kaže nenavadno zrelost, ki se precej oddaljuje od glavnih tokov sodobne pesniške govorice. »Gre za redko pesnjenje, katerega morda največja odlika je, da se za na videz skopimi, a vendar premišljenimi in celo preciznimi pomenskimi mrežami in imaginativno prodornostjo skriva neverjetna jezikovna energija, ki jo lahko ob površnem, morda celo drugem in tretjem branju, zlahka spregledamo. Nebo pod vodo od nas, bralcev, zahteva veliko: potrpežljivost, zbranost, vztrajnost in predvsem odprtost za tisto drugo od nas samih, drugost, ki se nam vselej izmika in postavlja pod vprašaj naše miselne in bivanjske privajenosti.«Komisija je dodala, da ta poezija skriva presenetljivo moč, celo subverzivnost. »Če jo beremo zares, se pravi, da sprejmemo težo teh besed, je ta zbirka lahko celo nevarna: lahko nas spravi v vrtinec, iz katerega za naš jaz – ego – morda ni več rešitve: morda po vztrajnem branju ne bomo nikoli več isti kot prej – toda ali ni ravno ta transformativna energija bistvo vsake dobre in resne literature?« Predsednik komisije Širca je sklenil, da jo je prav zato treba brati znova in znova. »Notranji ustroj zbirke, ki je danes vse preredek, namreč žene k premišljevanju, zbranosti, ki je pogoj, da morda naposled potonemo v vse-mirje tega neupodobljivega neba, ki je pod vodo, te tihe presežnosti, ki seva skozi razpoke jezika: morda, a vendarle samo morda, bomo naposled vendarle dosegli to skoraj zenovsko bonaco duha, prosojnost in skorajšnjo breztežnost, ki jo daje slutiti popolnoma mirno morje ob brezvetrju.«