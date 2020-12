Biografski roman o Marii Callas

Maria

držimo

napisano

Maria Callasprevod Maruša Mugerli LavrenčičUčilaRomanizirana biografija o Marii Callas ima podnaslov Največja pevska diva svojega časa in drama njene ljubezni. V New Yorku rojena grška operna pevka Mary Kalogeropoulou se je pri trinajstih s starši vrnila Grčijo z novim priimkom Callas. Tam se je leta 1937 začela izobraževati v solo petju na atenskem konservatoriju za glasbo. Z edinstvenim glasom, ki je obsegal tri oktave, in izrazitim igralskim talentom je glamurozna sopranistka kmalu po drugi svetovni vojni povzročila pravo revolucijo na opernih odrih. Bila je zelo slavna in vse je podredila karieri, tako da svoje ženstvene plati niti ni mogla v celoti izživeti. Ko pa je spoznala bogatega grškega ladjarja Aristotela Onassisa, je postal ljubezen njenega življenja. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja sta polnila družabne kronike in veljala za sanjski par. Nato je Onassis spoznal najbolj slavno vdovo na svetu Jackie Kennedy in se kasneje z njo poročil. Osrednja tema tega biografskega romana je ravno preplet osebne kariere in strastne ljubezni. Podoben je pristopu v biografskih romanih o Fridi Khalo, Gabriele Münter, Coco Chanel in Edith Piaf, ki so prav tako izšli pri Učilih. Michelle Marly je psevdonim uspešne nemške pisateljice Micaele Jary.Držimo pestiprevod Ana UgrinovićMladinska knjigaŠvedska pisateljica je knjižni prvenec Držimo pesti napisala po lastni izkušnji izgube moža. Pravice za prevod so še pred izidom izvirnika prodali v 25 držav. V romanu je popisana zgodba ženske, ki pri šestintridesetih letih izgubi partnerja in ostane sama z njunim otrokom. Podre se ji svet, njeno čustveno stisko pa še stopnjuje občutek krivde. Tudi njo, kot mnoge v enaki situaciji, grize, da je s svojim vedenjem nekako pripomogla k moževi prezgodnji smrti. Carolina skuša znova sestaviti svoje življenje, ob tem pa obuja spomine na začetek njune zveze. Tako se pred bralcem vzporedno odvijata dve pripovedi, o preteklosti in sedanjosti. Počasi nastaja podoba Carolinine zgodbe, ki na koncu postavi vprašanje, kaj bo prinesla prihodnost. Gotovo je pisanje eden boljših načinov, kako prebroditi žalovanje. Avtorice ni bilo strah vplesti lastne življenjske zgodbe v roman, s katerim je nato lažje na novo organizirala in nadaljevala svoje življenje. To, da človek potlačena čustva in odkrite strahove da iz sebe, brez dvoma deluje terapevtsko.Napisano s krvjoprevod Petra BreceljUčilaKo žeparka Angela Wood v baru proslavlja uspešen dan, opazi gosta, ki je nesramen do drugih. Da bi ga nekoliko spametovala, mu ukrade torbo, v kateri je le v usnje vezan dnevnik. Ko pa polista po beležnici, se začne najhujša mora njenega življenja. Knjiga je dokument grozodejstev serijskega morilca, saj vsebuje opise šestnajstih grozljivih umorov in polaroidne posnetke žrtev. Ko dnevnik konča na mizi detektiva Roberta Hunterja, mu je takoj jasno, da je na prostosti okruten serijski morilec. Mora ga ustaviti pravočasno, da ne bi umrlo še več ljudi. Napisano s krvjo je enajsta knjiga z Robertom Hunterjem avtorja Chrisa Carterja. Brazilec italijanskih korenin je bil po študiju psihologije in zločinskega vedenja član ekipe za kriminalno psihologijo na michiganskem državnem tožilstvu, kjer je zasliševal in proučeval mnogo zločincev, med drugim tudi serijske in večkratne morilce, obsojene na dosmrtno zaporno kazen. V devetdesetih letih je bil kitarist v več rokovskih zasedbah, potem pa se je povsem posvetil pisanju. Zdaj živi v Londonu in je po oceni časnika Sunday Times med desetimi najbolje prodajanimi pisatelji.