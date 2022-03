Boj proti patriarhatu se začne doma

Na mednarodnem literarnem nebu je eksplodirala ena od najbolj sijočih japonskih zvezd.je vrhunska umetnica in nenehno razvijajoča se stilistka, hkrati pa tako berljiva pripovednica, da pritegne bralske množice. Tako so o pisateljici poročali v časniku The Japan Times. Ni šlo za prazno hvalo; revija Time je delo Vsa moja poletja uvrstila med deset literarnih vrhuncev leta 2020, piko na i je dodal slavni, ki je Mieko Kawakami razglasil za svojo najljubšo pisateljico.

Vsa moja poletja, najnovejši roman japonske avtorice srednje generacije, je sporočila založba, sodi v ne preveč številno, a zato toliko bolj cenjeno skupino literarnih del, o katerih se splošno in strokovno občinstvo tako na vzhodni kot zahodni polobli strinjata v navdušenju. Prikazuje sliko sodobnega materinstva in oriše intimno popotovanje treh žensk, sester in njune hčere oziroma nečakinje: tridesetletno Natsuko, aseksualno pisateljico iz Osake, ki se komaj preživlja v Tokiu, obiščeta starejša sestra Makiko, osaška barska hostesa, ki načrtuje kolikor je mogoče poceni operativno povečanje prsi, in njena najstniška hči Midoriko, ki noče govoriti. Vse tri se spoprijemajo z lastnimi frustracijami in negotovostmi na poti iskanja pomiritve ter lastne prihodnosti.

Zgodbe protagonistk izrisujejo podobe rojstev, nosečnosti, materinstva, integritete ženskega telesa, svobode in sprejemanja težkih odločitev, s katerimi se spoprijema marsikatera ženska. Čustveno neizprosna romaneskna zgodba se odvije v dveh delih, med katerima mine deset let. V tem času osrednje protagonistke sprejmejo nekatere pomembne življenjske odločitve.

Vsa moja poletja so torej nekakšen double bill, dva romana v eni knjigi. V Osaki, tretjem največjem japonskem mestu, rojena pisateljica, ki je kot pesnica debitirala leta 2006, je leta 2007 eno za drugo objavila dve noveli in za drugo, naslovljeno Dojke in jajčeca, prejela Akutagawovo nagrado za mlade literarne upe in niz drugih nagrad.

Zgodbe protagonistk izrisujejo podobe rojstev, nosečnosti, materinstva, integritete ženskega telesa, svobode in sprejemanja težkih odločitev, s katerimi se spoprijema marsikatera ženska. Foto Eva Mlinar/Fabula

Roman Vsa moja poletja, ki je izšel leta 2019 in ji prinesel svetovno slavo, je zasnovala kot razširjeno in predelano različico svoje druge novele. Za slovenski prevod dela, ki v izvirniku prinaša literarno specifično osaško narečje in humor, sta poskrbelain. Pri New York Timesu so ob izidu angleškega prevoda svetovne uspešnice Mieko Kawakami zapisali, da je avtorica romana prekršila pravila, kakšna naj bo ženska na Japonskem. Na tej strani Atlantskega oceana so v Guardianu opozorili na njen poseben tip feminizma: avtorica z več izdanimi ploščami je kariero v glasbenem poslu opustila po tistem, ko je ugotovila, kako malo vpliva ima: »Niso mi dovolili niti pisati svojih besedil.«

Namesto glasbe se je lotila bloga, v katerem je neposredno obravnavala spolnost, družinske odnose in različne ženske zagate, tako je lahko neposredno komunicirala z bralci in se izognila založniški industriji, ki je na Japonskem trdno v moških rokah. O svojem razumevanju feminizma je povedala, da je v njem na začetku videla »histerične starke v televizijskih programih ... ko pa si malce starejši, se ti zdi logično, da so ženske feministke. Moški težko razumejo ženska telesa, ni jim, na primer, znana izkušnja poroda ali poporodne depresije.«

Boj proti patriarhatu, je prepričana pisateljica, je izčrpavajoč in se začne doma, zato je v smehu tudi svoj zakon s pisateljem Kazushigejem Abejem primerjala z vojno. Je pa za New York Times dodala, da si s tem, ko si feministična pisateljica, pridobiš »do neke mere negativno podobo«. A za to se Mieko Kawakami ne zmeni.