Brez kompasa, bližnjic in uhojenih poti

- Devetnajstletna nagrajenka Selma Skenderović je na natečaju sodelovala z zgodbama Brezimni obraz in Plitvine, v katerih se z jasnim, izdelanim in kritičnim glasom loteva brezdomstva – tudi nacionalnega – ter malomeščanske privilegiranosti.



- »Vsi finalisti so odlični in težko mi je bilo izbrati samo eno ime, prepričana pa sem, da so vsi dovolj prodorni, da bodo tudi sami izdali knjige. Za prozne prispevke je bilo značilno predvsem prepletanje etničnih vprašanj z drugimi okoliščinami, denimo revščino, slovensko nestrpnostjo, pa tudi s pogumom pri iskanju lastnega glasu,« povzema selektorica Suzana Tratnik.



- Po mnenju Suzane Tratnik so mladi avtorji in avtorice »ob vstopu na literarno sceno velikokrat preobteženi s tem, da mora njihovo pisanje delovati lepo, dobro strukturirano, pomembno in polno prijazne sporočilnosti – ali pa nerazumljivosti. Morda pa vsak pišoči potrebuje nekaj časa, da najde svoj glas in se izrazi drzneje, v polni meri.«