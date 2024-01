Brezbesedna slikanica je trening domišljije za otroke in odrasle

V nadaljevanju preberite:

Deček se z mamo in očkom odpravi na obisk k babici in dedku. Le kaj bi lahko šlo narobe? V slikanici brez besedila A smo že tam? (Miš, 2023) nas ilustratorka Marta Bartolj z vrhunskim obvladovanjem tako pripovedi kot njenega tempa povede na pot, ki kar traja in traja, ki vodi skozi vasi in mesta, ob tem pa nas uči, da čar ni le v kam, temveč tudi v kako.

»Otroci, ki težko napišejo spis, lahko na primer prek brezbesedne knjige trenirajo domišljijo, tvorjenje stavkov, govorne vaje, pripovedovanje in podobno,« poudarja avtorica.