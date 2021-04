Če želiš, ti povem pravljico

V nadaljevanju preberite:



Ob nedavnem rojstnem dnevu pravljičarja Hansa Christiana Andersena je pri založbi Mladinska knjiga izšel prevod slikanice o njegovem življenju in delu, ki jo je izpisal avstrijski pisatelj Heinz Janisch, izrisala pa ilustratorka Maja Kastelic. Knjiga, ki je v izvirniku izšla pri švicarski založbi NordSüd, je nastajala precizno in dolgo, dela pa »je bilo precej – od podrobnega študija poteka in prizorišč njegovega življenja, njegovih stikov in sodobnikov, seveda branja prav­ljic … do preizkušanja in eksperimentiranja s tehnikami. Začela sem intuitivno, s tipanjem po ideji za izvedbo in skiciranjem, hkrati je bilo tudi zelo faktografsko, neskončni dnevi brskanja po internetu in danskih spletnih straneh – hvala bogu za prevajalnik –, zbiranja referenc in podatkov, zapiskov in motivov. Želela sem, da bi bila knjiga referenčna, a tudi zanimiva, pravljična in bogata,« dodaja Maja Kastelic.