Čim prej si priznajmo, da smo krhki in ranljivi

Prvi pomladni tedni bodo v znamenju literature, ki jo v svežih in nemalokrat prvih prevodih gostujočih avtorjev v slovenščino prinaša Festival literature sveta – Fabula v organizaciji založbe Beletrina. Od začetka marca do sredine aprila bodo na njem nastopili Sergej Lebedjev, Dino Pešut, Chimamanda Ngozi Adichie, Didier Eribon, Zora del Buono, Ivana Šojat, Mieko Kawakami in Marieke Lucas Rijneveld. Dogodki bodo potekali v živo in na spletu, napovedan je tudi pester spremljevalni program.